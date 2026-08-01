В новия каталог-брошура на Аптеки Гален ще откриете: NatAspin 2000 FU Натокиназа и 6 mg Хидрокситирозол – 9,43 €; VITAGOLD MultiCollagen 5 с 5 типа колаген – 13,91 €; Тадалакон 5 mg филмирани таблетки 30 бр. – 12,57 €; Флебавен 1000 mg таблетки 30 бр. – 6,32 €; ЛАМИЗИЛ спрей за кожа 15 ml – 4,51 €; Екзотербин лечебен лак за нокти 78,22 mg/ml – 5,60 €; НУРОФЕН ЕКСПРЕС ФОРТЕ компакт 400 mg меки капсули 20 бр. – 4,50 €; Волтарен 140 mg лечебен пластир 5 бр. – 13,81 €; Ентерол 250 mg капсули 12 бр. – 1,92 €; Лопедиум 2 mg твърди капсули 10 бр. – 1,46 €; Талцид 500 mg таблетки за дъвчене 50 бр. – 3,31 €; Псило-Балсам 1% гел 20 g – 4,95 €; FEMANNOSE F D-маноза 14 сашета – 7,82 €; Фенистил 0,1% гел 30 g – 6,47 €; Алергозан 1% крем 18 g – 2,70 € и много други.

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Аптеки Гален Каталог Брошура 01 Август – 31 Август 2026