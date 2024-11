Аптека SOpharmacy Каталог Коледа 2024 и Брошура 01 Ноември – 30 Ноември 2024

В новия каталог-брошура на Аптека SOpharmacy ще откриете: Стодал Сироп при простуда и кашлица х200 мл Boiron – цена 15,39 лв.; Осцилококцинум x6 дози Boiron – цена 10,49 лв.; Упсарин C 330/220 мг x20 ефервесцентни таблетки USPA – цена 6,89 лв.; Инфлуцид при грипни и простудни заболявания x40 таблетки DHU – цена 13,69 лв.; Ибупром Синус при болка в синусите x24 таблетки US Pharmacia – цена 15,19 лв.; Терафлу Усилена формула при простуда и грип х14 сашета GlaxoSmithKline – цена 15,99 лв.; Фервекс за възрастни при простуда и грип x12 сашета UPSA – цена 15,69 лв.; Coldrex Max Grip лимон при грип и настинка х14 сашета Perrigo – цена 13,18 лв.; Coldrex Max Plus Cough при грип и настинка х16 капсули – цена 6,28 лв.; ПараСета 500 мг при болка и висока температура х10 таблетки Чайкафарма – цена 3,39 лв.; ГрипВис Спрей за нос срещу вирусите на настинка х20 мл – цена 14,79 лв.; Kool and Soothe Fever Охлаждащи гел лепенки при температура и треска х4 броя – цена 6,69 лв.; Coldrex Max Grip горски плодове при грип и простуда 6.4 г x10 сашета Perrigo – цена 13,39 лв. и много други.

SOpharmacy е нова концепция аптеки, създадена с вдъхновение, енергия и професионализъм, за да предложи съвременен подход в обслужването на здравните потребности на пациентите в България. Стремежът на екипа на аптеки SOpharmacy е да предлага на своите клиенти иновативни продукти и услуги и широк набор от предложения за здраве и красота.

Верига аптеки Sopharmacy разполага с аптеки в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Елин Пелин, пазарджик, Петрич и Сандански. Също така можете да поръчате от онлайн аптеката – www.farma.bg

Аптека SOpharmacy Каталог-Брошура Коледа 2024

Аптека SOpharmacy Каталог-Брошура 01 Ноември – 30 Ноември 2024