В новия каталог-брошура на Аптека SOpharmacy ще откриете: Sambucol Мече Теди за деца с витамин C x 60 дражета – цена 13,79 лв.; Sambucol Сироп за деца с витамин C x 120 мл – цена 13,85 лв.; Sambucol Immuno Forte Сироп x 120 мл – цена 13,85 лв.; Immunotrofina D Течност за висок имунитет с подсладител х 180 мл DMG – цена 28,95 лв.; Immunotrofina D за силен имунитет х 24 таблетки DMG – цена 20,59 лв.; ЦитроВит Витамин C 500 мг x 20 таблетки Teva – цена 3,44 лв.; ЦитроВит Витамин С 100 мг х 80 таблетки Teva – цена 2,69 лв.; ЦитроВит Витамин C 100 мг x 40 таблетки Teva – цена 1,57 лв.; ЦитроВит Витамин C 500 мг + Цинк двойна формула х 20 таблетки Teva – цена 5,32 лв.; SOpharmacy Мултивитамини за възрастни х 30 таблетки – цена 6,69 лв.; SOpharmacy Самбукус Имун Макс + Ехинацея х 30 капсули – цена 8,99 лв.; SOpharmacy Близалка мултивитамини с вкус на малина х 6 г – цена 0,66 лв.; SOpharmacy Близалка мултивитамини с вкус на портокал х 6 г – цена 0,66 лв.; SOpharmacy Imuno B-Force Сироп с бъз за деца за укрепване на имунната система х 150 мл – цена 8,99 лв.; Пропоминт Спрей за уста и гърло x 30 мл – цена 5,49 лв.; Propomint Исландски лишей сироп за силен имунитет х 150 г – цена 8,19 лв. и много други.

SOpharmacy е нова концепция аптеки, създадена с вдъхновение, енергия и професионализъм, за да предложи съвременен подход в обслужването на здравните потребности на пациентите в България. Стремежът на екипа на аптеки SOpharmacy е да предлага на своите клиенти иновативни продукти и услуги и широк набор от предложения за здраве и красота.

Верига аптеки Sopharmacy разполага с аптеки в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Елин Пелин, пазарджик, Петрич и Сандански. Също така можете да поръчате от онлайн аптеката – www.farma.bg

За повече информация, моля посетете сайта на аптеки SOpharmacy: sopharmacy.bg

Аптека SOpharmacy Каталог-Брошура 01 Февруари – 28 Февруари 2025