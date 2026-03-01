В новия каталог-брошура на Аптека SOpharmacy ще откриете: над 1900 промоции с до -50% през март; TRIBIOTIC всяка вечеря може да е луксозна, ако включва грижа за ЧРЕВНАТА ФЛОРА; супер оферти за грижа за косата: SOpharmacy ВИТАМИН А+Е, 1 опак. – цена 1,99 €; Sopharmaсу бюти формула за коса, кожа и нокти, 1 опак. – цена 4,99 €; Mediket plus шампоан при тежък пърхот, 200 мл – цена 15,88 €; Mediket ictamo шампоан при проблемен скалп и себорея, 80 мл – цена 11,92 €; Ducray Kelual DS шампоан против пърхот, 100 мл – цена 12,86 €; Rene Furterer 5 Sens шампоан за всеки ТИП Коса, 200 мл – цена 12,62 €; Eucerin DermoCapillaire гел шампоан против пърхот за мазен скалп, 250 мл – цена 12,47 €; Klorane шампоан за дехидратирана и безжизнена коса, 200 мл – цена 9,05 €; biotrade SebomaxControl шампоан против пърхот, 200 мл – цена 9,14 €; Vichy Dercos Energy+ стимулиращ шампоан против косопад, 200 мл – цена 11,15 € и много други.

SOpharmacy е нова концепция аптеки, създадена с вдъхновение, енергия и професионализъм, за да предложи съвременен подход в обслужването на здравните потребности на пациентите в България. Стремежът на екипа на аптеки SOpharmacy е да предлага на своите клиенти иновативни продукти и услуги и широк набор от предложения за здраве и красота.

Верига аптеки Sopharmacy разполага с аптеки в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Елин Пелин, пазарджик, Петрич и Сандански. Също така можете да поръчате от онлайн аптеката – www.farma.bg

За повече информация, моля посетете сайта на аптеки SOpharmacy: sopharmacy.bg

Аптека SOpharmacy Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2026