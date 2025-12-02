В новата брошура на Be Fit ще откриете: Адвент кутия с различни видове чайове х24 броя — цена 14,99 лв.; Mustela Златен комплект за новородено — цена 77,39 лв.; Ginko Prim Max 120 мг за памет и концентрация x60+20 таблетки Walmark — цена 43,64 лв.; Комплект Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Дневен крем SPF15 х50 мл + Нощен крем х50 мл — цена 88,39 лв.; Комплект Acne Out Активен лосион х60 мл + Oxi Wash Измиващ гел х50 мл Biotrade – цена 31,49 лв.; Комплект Avene Men Гел за бръснене х150 мл + Балсам за след бръснене х75 мл – цена 46,85 лв. и много други.

SOpharmacy е нова концепция аптеки, създадена с вдъхновение, енергия и професионализъм, за да предложи съвременен подход в обслужването на здравните потребности на пациентите в България. Стремежът на екипа на аптеки SOpharmacy е да предлага на своите клиенти иновативни продукти и услуги и широк набор от предложения за здраве и красота.

Верига аптеки Sopharmacy разполага с аптеки в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Елин Пелин, пазарджик, Петрич и Сандански. Също така можете да поръчате от онлайн аптеката – www.farma.bg

За повече информация, моля посетете сайта на аптеки SOpharmacy: sopharmacy.bg

Аптека SOpharmacy Каталог-Брошура 01 Декември – 31 Декември 2025

Аптека SOpharmacy Коледен Каталог 01 Декември – 31 Декември 2025