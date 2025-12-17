В новата брошура на Алати ще откриете: Елдом ПОДОВ КОНВЕКТОР ГАЛАНТ С W-IFI Мощност: 2000W Отопляема площ: 16 – 22 м2 Функция „Отворен прозорец“ Управление с WI-FI — цена 219,00 лв.; Елдом ПОДОВ КОНВЕКТОР ELDOM GALANT Номинална мощност: 2000W Отопляема площ: 16 – 22 м2 Размери: 551 x 688 x 99 мм. — цена 139,00 лв.; Елдом ПОДОВ КОНВЕКТОР СТОЯЩ С ВЕНТИЛАТОР Номинална мощност: 2000W Отопляема площ: 16 – 22 м2 Размери: 427 x 687 x 180 мм – цена 119,00 лв.; Елдом СТЕНЕН КОНВЕКТОР ГАЛАНТ С W-IFI Мощност: 2000W Отопляема площ: 16 – 22 м2 С електронно управление Размери: 453 x 880 x 84 мм. Защита: IP24 – цена 274,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали за домашния майстор, работно облекло, интериорни врати и настилки, обзавежнаде за баня, отопление, мебели, битови стоки, аксесоари и декорация в новия каталог на Алати – българският стрителен хипермаркет.

Хипермаркети Алати ще откриете в градовете Пловдив и Варна.

Алати Каталог-Брошура 18 Декември 2025 – 07 Януари 2026