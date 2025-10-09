Алати Каталог-Брошура 09 Октомври – 05 Ноември 2025

В новия каталог-брошура на Алати ще откриете: ОТОПЛИТЕЛ ЗА БАНЯ Седмичен програматор Електронен терморегулатор 5-40°C Цветове: бял и черен Мощност: 2000W – цена 379,00 ; СТЕНЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР Управление през интернет Възможност за монтаж в баня Мощност: 2000W/ 2500W Отопляема площ: 16-24 m²/ 20-28 m² – цена 269,00 лв.; КАМИНА ЗВЕЗДА РЕТРО Г макс. топлинна мощност: 9 kW размер: 77,5 х 58 х 49 см. тегло: 55 кг. облицовка с шамотни тухли горивна камера чугунена скара – цена 459,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали за домашния майстор, работно облекло, интериорни врати и настилки, обзавежнаде за баня, отопление, мебели, битови стоки, аксесоари и декорация в новия каталог на Алати – българският стрителен хипермаркет.

Разгледайте всички всички брошури и каталози с промоции на магазини Алати тук.

Хипермаркети Алати ще откриете в градовете Пловдив и Варна.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Алати: www.alati.bg

