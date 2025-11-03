Алати Каталог-Брошура 06 Ноември – 26 Ноември 2025 и 09 Октомври – 05 Ноември 2025

В новия каталог-брошура на Алати ще откриете: Черен петък и събота 14 – 15 ноември; КАМИНА ЗВЕЗДА макс. топлинна мощност: 12,9kW размер: 81 x 52,5 x 51,5 см. естествена въздушна вентилация двойни стени /119000/ – цена 499,00 лв.; Калорифер газов клас на защита: IP44 топлина мощност: 15KW въздушен поток: 300m3/h консумация на газ: 1.07kg/h тип гориво: пропан бутан I3B/P /89521/ – цена 139,00 лв.; ОЛЕКОТЕНА завивка 150 х 210 см. – 25,39 лв./12,98 € 200 х 210 см. – 31,90 лв./16,31 € различни десени щампа микрофибър силиконов пълнеж: 300 гр. /75288, 75289/ – цена от 25,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали за домашния майстор, работно облекло, интериорни врати и настилки, обзавежнаде за баня, отопление, мебели, битови стоки, аксесоари и декорация в новия каталог на Алати – българският стрителен хипермаркет.

Хипермаркети Алати ще откриете в градовете Пловдив и Варна.

Алати Каталог-Брошура 06 Ноември – 26 Ноември 2025

Алати Каталог-Брошура 09 Октомври – 05 Ноември 2025