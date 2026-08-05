Алати Каталог-Брошура 06 Август – 26 Август 2026 и 16 Юли – 05 Август 2026

В новия каталог-брошура на Алати ще откриете: Бормашина RD-ID40, 650 W, с ударна функция и реверс – 21.99 €; R20 безчетков гайковерт RDP-S55BBIW20 SOLO, 550 Nm, 1/2″ захват – 29.90 €; R20 батерия RDP-R20 SYSTEM, 4 Ah Li-Ion – 43.90 €; Комплект бормашина & ъглошлайф RDP-CDLCAG03, 12 V, 2 x 2 Ah Li-Ion – 43.90 €; Полирмашина RD-CPC07, 12 V, диск 125 mm – 40.90 €; Ренде RD-EP12, 850 W, дълбочина на рендосване 0–3 mm – 54.90 €; Миксер RD-HM07, 1200 W, регулируеми обороти – 38.90 €; Електрическа резачка RD-ECS22, 2000 W, шина 40 cm – 52.90 €; Бензинова резачка RD-GCS24, 1800 W, 45 cm³, шина 40 cm – 54.99 €; Листосъбирач RD-EBV08, 3000 W, торба 45 L – 36.90 €; Потопяема водна помпа RD-WP18, 300 W, дебит 1080 l/h – 35.90 €; Бормашина RD-ID40 с патронник 1.5–13 mm – 21.99 €; Полирмашина RD-CPC07 с обороти 300–2400 min⁻¹ – 40.90 € и много други.

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Алати Каталог-Брошура 06 Август – 26 Август 2026

Алати Каталог-Брошура 16 Юли – 05 Август 2026