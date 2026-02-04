В новия каталог брошура на Алати ще откриете: ГАЗОВА ПЕЧКА ELITE EGH-1401 цвят: черен пиезоелектр. запалване инфрачервено отопление пестене на енергия oт 1,5KW до 4,2KW защита при угасване разход: разход: макс. 305 г/час /111480/ – цена 59,89 €; КОНВЕКТОР CH-Y02 мощност: 2000W бр. на режима на отопление: 3 режима отопление на помещения до 20 m2 термостат /89047/ – цена 20,90 €; ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА TESY С КЛЮЧ HL213V две степени на мощност: 1000 W / 2000 W вентилация през лятото регулируем термостат защита срещу замръзване защита срещу прегряване гаранция: 2 г. – цена 15,99 € и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали за домашния майстор, работно облекло, интериорни врати и настилки, обзавежнаде за баня, отопление, мебели, битови стоки, аксесоари и декорация в новия каталог на Алати – българският стрителен хипермаркет.

Алати Каталог-Брошура 05 Февруари – 04 Март 2026