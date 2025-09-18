Алати Каталог-Брошура 18 Септември – 08 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Алати ще откриете: PLASTER ПОЛИМЕРНА ФАСАДНА МАЗИЛКА ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪЖД, ЗАМРЪЗВАНЕ И ЗАМЪРСЯВАНЕ ЗА ЗАВЪРШВАЩ СЛОЙ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПОЗВОЛЯВА НА СТЕНИТЕ ДА ДИШАТ ОЦВЕТЯВА СЕ В РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ 25kg – цена 68.90 лв. 35.23 €; COMFORT COLOUR ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ОТЛИЧНО ПОКРИТИЕ ЛЕСНО РАЗНАСЯНЕ ЗА НОВИ И ВЕЧЕ БОЯДИСАНИ ОСНОВИ НАЛИЧНИ В 15 ЦВЯТА 2,5 л – цена от 15.69лв.от 8.02 €; SILICONE PLASTER СИЛИКОНОВА ФАСАДНА МАЗИЛКА ОТЛИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪЖД, ЗАМРЪЗВАНЕ И ЗАМЪРСЯВАНЕ ПАРОПРОПУСКЛИВА ДЪЛГОТРАЙНА, С ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА ОЦВЕТЯВА СЕ В РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ 25 кг – цена 99.90 лв. 51.08 € и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали за домашния майстор, работно облекло, интериорни врати и настилки, обзавежнаде за баня, отопление, мебели, битови стоки, аксесоари и декорация в новия каталог на Алати – българският стрителен хипермаркет.

Разгледайте всички всички брошури и каталози с промоции на магазини Алати тук.

Хипермаркети Алати ще откриете в градовете Пловдив и Варна.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Алати: www.alati.bg

