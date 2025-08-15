Акция Отново на Училище 15 Август – 30 Септември 2025

В средата на август е време да помислим, че училището скоро ще ни призове! За малките и вече порастнали ученици най-важното е еуфорията, но за родителите подготовката за училище често води до суматоха. Затова не оставяйте всичко за последния момент, помислете от сега дали са ви нужни нова раница, кутия за храна и бутилка за вода, какво помагала ще са нужни в клас, купете тетрадки, химикали, несесери, цветни моливи, флумастри, както и бои и блокчета за рисуване, а също така спортни и удобни дрехи за училище!

А за детската стая – може да изберете нови мебели, подходящи за първолак или да освежите детската стая с мебели за по-големи деца!

Спестете време и пари с Промо Оферти – желаем ви приятно пазаруване:

Т Маркет Брошура Училище 19 Август – 17 Септември 2025



Ozone Промоция 01 Август – 31 Август 2025



Комсед Промоция 15 Август – 30 Септември 2025

Метро Брошура 14 Август – 24 Септември 2025



Sinsay Промоция 05 Август – 23 Август 2025

Pepco Каталог-Брошура 14 Август – 27 Август 2025

Aiko Каталог-Брошура 11 Август – 24 Август 2025

Мебелна Палата Лазур Каталог-Брошура 11 Август – 07 Септември 2025