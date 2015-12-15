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Метро Каталози-Брошури 24 Август – 06 Септември 2017

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Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро:

– Каталози Хранителни стоки; Нехранителни стоки; Свежи Предложения!

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

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Promooferti.com е сайт за промоции, каталози, намаления, разпродажби, игри и награди, предлагани на територията на България. Тук са селектирани най-изгодните предложения на повечето български магазини и компании.

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